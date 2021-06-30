Костанайцы встретят июль 40-градусной жарой

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аномальную жару ожидают в ближайшие несколько дней в Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в костанайском филиале РГП «Казгидромет», в связи с установившимся антициклоном и прогретыми воздушными массами из Ирана в ближайшие дни в регионе установится сильная жара.

Ожидается, что температура воздуха в эти дни будет выше нормы на 6-7 градусов. Самый пик придётся на 2 июля, когда температура поднимается до 40 градусов. Объявлено штормовое предупреждение. В Казгидромете отмечают, что такая жара в июле в последний раз была в 1988 году, когда воздух прогревался до 41 градуса.

В целом, до конца недели в регионе ожидается солнечная погода без осадков. Ночью до 25 градусов, днем 31-37 градусов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что МЧС РК призвало граждан в сильную жару не выходить на улицу без особой надобности, потому как в ряде регионах страны с 30 июня по 2 июля сохраняется сильная жара.