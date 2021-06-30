РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:40, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Костанайцы встретят июль 40-градусной жарой

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аномальную жару ожидают в ближайшие несколько дней в Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в костанайском филиале РГП «Казгидромет», в связи с установившимся антициклоном и прогретыми воздушными массами из Ирана в ближайшие дни в регионе установится сильная жара.

    Ожидается, что температура воздуха в эти дни будет выше нормы на 6-7 градусов. Самый пик придётся на 2 июля, когда температура поднимается до 40 градусов. Объявлено штормовое предупреждение. В Казгидромете отмечают, что такая жара в июле в последний раз была в 1988 году, когда воздух прогревался до 41 градуса.

    В целом, до конца недели в регионе ожидается солнечная погода без осадков. Ночью до 25 градусов, днем 31-37 градусов.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что МЧС РК призвало граждан в сильную жару не выходить на улицу без особой надобности, потому как в ряде регионах страны с 30 июня по 2 июля сохраняется сильная жара.


    Теги:
    Погода Костанайская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:03
    Казахстан завоевал два «серебра» Азиатских игр в гребле на байдарках и каноэ
    Сегодня, 09:58
    «Спасатели собирали дань министру»: в МЧС РК сделали заявление
    Сегодня, 09:34
    Экспорт товаров из Казахстана в Китай сокращается
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!