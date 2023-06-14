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    14:20, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Костанайцы возмутились новыми дорожными разметками

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    Фото: instagram.com/marat_zhundubaev
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Произведенные в конце апреля работы по нанесению разметок в Костанае пришлись не по душе горожанам. Причина - во многих местах они создают неудобства для водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Разметка производилась подрядной организацией строго по рекомендациям управления административной полиции департамента полиции области. В последнее время в адрес ситуационного центра «IKomek» и на мою личную страницу в Instagram поступают обращения от жителей города по новой дорожной разметке на улицах города. Учитывая, что в некоторых местах города разметка действительно создает неудобства для водителей, создана рабочая группа по решению данных вопросов. В состав группы вошли представители департамента полиции, акимата города, подрядных организаций и ответственны сотрудники ситуационного центра «IKomek», - сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

    Таким образом, рабочая группа изучит поступающие обращения граждан с выездом на места с возможной коррекцией дорожной разметки.


    Теги:
    Костанай Костанайская область Транспорт
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