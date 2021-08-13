Костанайцы смогут привиться вакциной Sinopharm уже на следующей неделе

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации в Костанайской области в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Анжела Бексултанова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Костанайской области на данный момент развернуто 2 022 инфекционных койки, на сегодня занято 1 134, загруженность 56,1%. Из 300 карантинных коек занята пациентами 51, - сообщила А. Бексултанова. - За последние сутки в области выявили 271 новый случай заболевания КВИ. С 1 января по 29 июля 2021 года в области заболели 23 851 человек, выздоровели 21 122».

Вакцинацию в области проводят с 1 февраля, проводят ее в 31 медорганизации области, 5 из которых - частные. Также вакцинация проводится в 181 стационарном и передвижном комплексах.

«Вакцину первым компонентом получили 271 621 человек (охват 53,7%), вторым компонентом 208 551 человек. На следующей неделе ожидается поставка вакцины от компании Sinopharm. Количество доз вакцины пока определяется, сейчас составляется договор на поставку в регион. Также в среду, 11 августа, в область поступило 35 000 доз вакцины Спутник-V первого и второго компонентов», - добавила А. Бексултанова.

Ответила замруководителя ведомства и на вопрос касаемо смертности от КВИ в регионе. Как выяснилось, с начала года по 12 августа от коронавируса скончались 63 человека, в том числе с начала августа - уже 15 человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что среди получивших первый компонент вакцины в период с 1 августа по 1 октября будет разыгран автомобиль.

Также для большего охвата населения вакцинацией при восьми костанайских школах открыты дополнительные прививочные пункты.