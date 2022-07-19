19 Июля 2022 20:13

Костанайцы смогут получить услуги акимата и ЦОНа в центрах «Нәтиже»

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области запущен пилотный проект - Центр получения госуслуг и подачи обращений «Нәтиже». Такой центр действует также в Туркестанской и Павлодарской областях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении информатизации, проект разработан по принципу «одного окна» и представляет собой интеграцию приема обращений граждан, проведение консультаций по вопросам заявителей, оказание государственных услуг на одной площадке.

«Это позволит каждому жителю региона оформить услугу, зарегистрировать обращение, получить консультацию у специалистов по интересующим вопросам, а также записаться на личный прием к акиму и руководителям местных исполнительных органов»,- пояснили в ведомстве.

Пилотный проект, по задумке его инициаторов, должен сделать процесс обслуживания населения более комфортным и доступным для граждан. Пока он тестируется в трех регионах страны.

Жители и гости Костанайской области для получения услуг могут обратиться в акимат Костаная или Центр обслуживания населения в Рудном.



