Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Костанайцы получили более 6,5 млн госуслуг с начала года

Автор:  
Жанна Мусабаева
1 Ноября 2021, 23:00
Костанайцы получили более 6,5 млн госуслуг с начала года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Вопрос качества оказания госуслуг рассмотрен на заседании комиссии по вопросам противодействия коррупции и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания с участием акима области Архимеда Мухамбетова рассмотрен вопрос о состоянии качества оказания госуслуг по итогам 2020 года и истёкший период этого.

«Оказание госуслуг является социально значимым и приоритетным направлением в деятельности госорганов. За истёкший период текущего года местными исполнительными органами оказано 6 млн 630 тысяч услуг. В электронном формате - 6 млн 496 тысячам лиц, что составляет 93% от общего числа оказанных услуг», - сообщил в своём Instagram глава региона.

Также в этом году наблюдается положительная динамика по снижению количества нарушений требований законодательства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в несколько раз.

Напомним , что у жителей Костанайской области запись на прием к врачу стала самой востребованной госуслугой.


Костанайская область   Другие государственные органы   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК