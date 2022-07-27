27 Июля 2022 20:36

Костанайцы поднялись на Эльбрус в честь 30-летия казахстанской полиции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайские офицеры в честь 30-летия казахстанской полиции поднялись на Эльбрус, преодолев высоту 4100 метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Двое сотрудников департамента полиции Костанайской области - майор полиции Александр Мороз и подполковник полиции Руслан Жилкибаев посвятили свое восхождение 30-летию казахстанской полиции. На склонах самой высокой горной вершины Европы стражи порядка подняли флаг спортивного общества «Динамо».

Александр Мороз служит в полиции более 20 лет, из них большую часть в дежурной части департамента полиции. Он увлекается туризмом и предпочитает комфортабельному отельному отдыху путешествия своим ходом. Хобби Александра разделяет и его семья - супруга Татьяна и 12-летняя дочь Екатерина. Вместе они однажды уже побывали на плато Маньпупунер – это геологический памятник на территории Печоро-Илычского заповедника, занесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также во многих других местах.

В этом году Александр решил покорить Эльбрус с южной стороны горы. Однако достичь самой вершины из-за погодных условий не получилось.

«В этом году казахстанская полиция отметила свое 30-летие. Эта важная дата для каждого из нас и хотелось, чтобы она запомнилась личным достижением», - сказал Александр Мороз.

Примерно в это же время еще один костанайский полицейский Руслан Жилкибаев поднялся на такую же высоту, только с восточного склона горы.

Руслан служит в подразделении информатизации и связи более 15 лет.

«В этом году решил попробовать подняться на Эльбрус. Это мой первый опыт больших гор. Занимаюсь спортом в «Динамо». На вопросы «Зачем?» и «Почему?» отвечу просто – это большая переоценка ценностей, которая становится как бы перезагрузкой в жизни», - сказал Руслан Жилкибаев.

30-летие казахстанской полиции Руслан тоже считает важной датой. После службы в армии, сразу поступил на службу в органы внутренних дел.

«Профессию выбрал по призванию. Полиция всегда была неотделима от тех изменений, которые происходили в государстве. Уверен, эти преобразования дают нам возможность стать очевидцами важных исторических событий, в том числе важной даты - 30-летия казахстанской полиции», - добавил Руслан Жилкибаев.

Семья Жилкибаевых - супруга Зарина и двое детей – 6-летняя Лаура и годовалый Мади ждали Руслана со столь опасной экспедиции. Восхождение пришлось прервать на высоте штурмового лагеря - 4350 метров из-за разыгравшейся непогоды.