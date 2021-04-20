Костанайцы поблагодарили спасателей из Кызылординской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудников группировки сил и средств ДЧС Кызылординской области торжественно наградили костанайские коллеги за участие в ликвидации паводковой угрозы на территории Карасуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Около двух недель назад из Кызылорды к Костанайскую область была направлена колонна из 5 единиц самой необходимой при спасательных работах техники и 27 человек личного состава, чтобы помочь костанайским спасателям справиться с паводком в Карасу.

«Все время спасатели безостановочно работали, на моторных лодках подвозили людей, доставляли оставшимся в селе людям питьевую воду и необходимые продукты питания. Благодаря оперативности и совместным усилиям спасателей была оказана необходимая помощь пострадавшим из зон подтопления, людей эвакуировали, проводили разъяснительные работы, в районе удалось спасти от разрушения дома и не допустить жертв»,- сообщили в ДЧС Костанайской области.

По словам костанайских спасателей, у кызылординских коллег есть все навыки работы на реке, ведь в их регионе на реке Сырдарье паводки - частое явление.

Начальник ДЧС Костанайской области Биржан Каримов вручил почетные грамоты и поблагодарил кызылординских спасателей за оперативную, масштабную и всестороннюю помощь. Ведь только совместными усилиями удалось обуздать весенний паводок.

Напомним, ранее сообщалось о подтопление домов в одном из районов Костанайской области .