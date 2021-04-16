Костанайцы победили в национальной школьной лиге по футзалу

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Соревнования национальной школьной лиги «Теңбіл доп» прошли среди учеников старших классов школ Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования проходили в Нур-Султане с 8 по 15 апреля. От Костанайской области выступали победили прошлого года - сборная Карасуской общеобразовательной школы Карасуского района. В финале ребята встретились со школьниками Кызылорды, обыграв их со счетом 3:2.

«После долгой паузы в связи коронавирусом наши спортсмены не растеряли спортивный навык и заслуженно стали чемпионами Республики Казахстан», - отметил директор Регионального центра физической культуры и детско-юношеского туризма Куаныш Бимурзин.

Костанайские школьники показывают хорошие результаты на республиканской арене. Спорт в области развивается, и это уже не первая победа спортсменов области.

Недавно костанайские юные спортсмены на Х Зимней Гимназиаде школьников Республики Казахстан в общекомандном зачете стали золотыми призерами.