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    20:38, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Костанайцы победили в национальной школьной лиге по футзалу

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Соревнования национальной школьной лиги «Теңбіл доп» прошли среди учеников старших классов школ Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Соревнования проходили в Нур-Султане с 8 по 15 апреля. От Костанайской области выступали победили прошлого года - сборная Карасуской общеобразовательной школы Карасуского района. В финале ребята встретились со школьниками Кызылорды, обыграв их со счетом 3:2.

    «После долгой паузы в связи коронавирусом наши спортсмены не растеряли спортивный навык и заслуженно стали чемпионами Республики Казахстан», - отметил директор Регионального центра физической культуры и детско-юношеского туризма Куаныш Бимурзин.

    Костанайские школьники показывают хорошие результаты на республиканской арене. Спорт в области развивается, и это уже не первая победа спортсменов области.

    Недавно костанайские юные спортсмены на Х Зимней Гимназиаде школьников Республики Казахстан в общекомандном зачете стали золотыми призерами.



    Теги:
    Спорт Костанайская область
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