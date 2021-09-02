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Костанайцы могут подать заявку в Президентский кадровый резерв через QR-код

2 Сентября 2021 20:54
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Костанайцы могут подать заявку в Президентский кадровый резерв через QR-код

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Зарегистрироваться на сайте pkrezerv.gov.kz и подать заявку на участие в Президентском молодежном кадровом резерве стало еще проще, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент агентства по делам госслужбы по Костанайской области.

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«Департамент по делам госслужбы области заботиться о времени всех, кто желает стать участником Президентского молодежного кадрового резерва. Нами создан QR-код, отсканировав который с легкостью можно перейти на сайт pkrezerv.gov.kz», - сообщили в департаменте.

Стоит отметить, что QR-коды уже появились во всех общественных местах области.

Напомним, что с 1-го сентября этого года стартовал второй отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, по итогам которого будут отобраны 50 резервистов для государственного сектора. Первый отбор стартовал в 2019 году, по итогам которого в резерв вошли 300 молодых казахстанцев, четверо из которых костанайцы.

В отборе этого года могут принять участия граждане Республики Казахстан в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 5 лет. Срок пребывания в резерве будет составлять 3 года. Большинство этапов будут проходить в онлайн режиме.

В отличие от предыдущего отбора, процесс рекрутинга направлен не только на выявление требуемых знаний, навыков и умений, но также на оценку истинных мотивов кандидатов и их ценностных ориентиров. Главная цель - выявить и привлечь на государственную службу молодые таланты, руководствующиеся общественными интересами.

Прием документов начался 1 сентября в онлайн режиме на специально разработанной цифровой платформе pkrezerv.gov.kz




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#Костанайская область   #Цифровой Казахстан   #Президентский кадровый резерв  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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