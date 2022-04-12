Костанайцы могут обращаться по вопросам коррупции в сервисный центр

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сервисный центр «Antikor оrtalyǵy» вновь открыл свои двери, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в департаменте Агентства по противодействию коррупции, целью «Antikor оrtalyǵy» является создание комфортных условий для безбарьерного приема граждан и оперативного принятия мер по их обращениям, а также защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.

«Деятельность центра была временно приостановлена вследствие ограничительных мер по борьбе с коровирусом. Последний год «Antikor оrtalyǵy» осуществлял свою деятельность в онлайн-формате,- отметил руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Серикжан Мырзалы. — Теперь в сервисном центре будут вести работу сотрудники Антикоррупционной службы, юристы и представители общественных организаций. Любой житель или предприниматель сможет обратиться сюда как за правовой помощью, так и если на него оказывается давление со стороны государственных органов».

В рамках Дня открытых дверей на площадке центра прошел прием граждан по личным вопросам с участием руководства департамента, тренинг для молодежи с участием ветеранов ведомства, а также конференция с видными общественными деятелями региона на тему реализации принципов открытого и подотчетного государства.

Также, по словам руководителя департамента, на постоянной основе работу в центре ведет процессуальный офицер, в функции которого входит качественные разъяснение и разрешение вопросов обратившихся граждан.

Помимо этого, на площадке «Antikor оrtalyǵy» планируется проводить разъяснительные и образовательные мероприятия для целевых групп, тренинги для сотрудников неправительственных организаций, встречи с трудовыми коллективами государственных органов.

«Сегодня вы сами можете убедиться, что все процессы проходят максимально открыто. Для граждан созданы удобные и комфортные условия,- добавил председатель Совета ветеранов департамента Амантай Есимов. - В связи с этим, ведомство нацелено на переход от рутинного противодействия коррупции к коренному изменению общественного сознания и осознанному неприятию населением любых форм коррупции и приоритету превентивных мер».

Также он призвал всех граждан не оставаться в стороне и не проходить мимо несправедливости.

В ведомстве напомнили, что любой гражданин, который сталкивается с коррупционными проявлениями со стороны госорганов и квазигосударственного сектора, может обратиться в Антикоррупционную службу по Костанайской области, либо сообщить в сall-центр 1424.