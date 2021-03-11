Костанайцы игнорируют сообщения спасателей: застрявших на дорогах все больше

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Установившаяся штормовая погода осложнила ситуацию на дорогах Костанайской области. Все больше вызовов и людей, застрявших на дорогах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

«Снежные переметы и низовая метель представляют серьезную опасность для владельцев автотранспорта и пассажиров. Но и это не останавливает некоторых граждан от дальних поездок. Только за прошедшие сутки с 10 по 11 марта 2021 г. на дорогах региона развернулись 6 спасательных операций», - сообщили в ДЧС области.

Первое сообщение поступило накануне вечером: в Житикаринском районе на 18 км трассы Житикара-Забеловка в снежном плену оказались 7 автомашин. Спасатели на машине высокой проходимости добрались к месту вызова и эвакуировали спасенных граждан в Житикару.

В тот же вечер поступил очередной вызов.

«Вблизи Аркалыка, на 24 км трассы Аркалык-Державинск застряла в снежном перемете колонна из 28 машин. В 20:34 к месту происшествия прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда на машине СКБ-600. С помощью лебёдки, которая установлена на вездеходе, спасатели отбуксировали первую автомашину «Газель» на очищенный участок дороги. После чего колонна автомашин в сопровождении трактора К-700 своим ходом продолжила маршрут в сторону Аркалыка», - пояснили в ДЧС.

Сотрудники ДЧС также спасли 6 граждан: 2 автомобиля, в которых они находились, попали в снежный занос в 7 км от села Осиповка в Алтынсаринском районе.

«Также спасатели оперативно отреагировали на сообщение от акима села Милютинка, поступившее в 22:24. Требовалась помощь в транспортировке травмированного гражданина 1995 года рождения. На автомашине высокой проходимости ЯМАЛ Н4 по бездорожью пострадавшего доставили районную больницу Житикары», - отметили в ведомстве.

В связи с установившейся в регионе неустойчивой погоды и буранов, ДЧС Костанайской области рекомендует не покидать населенные пункты.