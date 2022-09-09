Костанайцы благодарят пришедших на помощь казахстанских пожарных
Женщина за кадром, по всей вероятности, сотрудница кафе «Дорожник» - одна из тех неравнодушных граждан, кто помогал пострадавшим и пожарным, обеспечивая им питание.
«Мы сегодня снова готовим обед и каждый день верим, что завтра уже не придется этого делать. Что все наконец закончится, что люди разъедутся. Вот и сегодня мы приготовили казан плова. Забрали», - говорит женщина за кадром.
В видео она делится своими эмоциями от увиденного и рассказывает о том, что прямо сейчас пожарные, столько дней боровшиеся с огнем в Аулиекольском районе и спасавшие население, наконец покидают регион и могут вернутся в свои дома.
«И вот буквально сейчас здесь проезжали 10 пожарных машин по дороге из Баганалы в сторону столицы. Честно, я чуть не расплакалась, увидев, как они уезжают. Обрадовалась, - говорит она. – Вот снова едут две машины. Счастливого пути вам! Пусть Всевышний отблагодарит вас! Долгих лет жизни вам. Спасибо, что помогли нам в трудную минуту. Желаю, чтобы вы поскорее доехали каждый до своего дома!».
Ранее сообщалось, что 7 сентября в 15:00 часов природный пожар в Аулиекольском районе Костанайской области локализован.
Кадр из видео