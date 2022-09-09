Костанайцы благодарят пришедших на помощь казахстанских пожарных

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – Жительница одного из населенных пунктов в Аулиекольском районе Костанайской области, пострадавших от лесных пожаров, записала видео. Она прощается с покидающими регион на спецтехнике пожарными и благодарит их, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Женщина за кадром, по всей вероятности, сотрудница кафе «Дорожник» - одна из тех неравнодушных граждан, кто помогал пострадавшим и пожарным, обеспечивая им питание.

«Мы сегодня снова готовим обед и каждый день верим, что завтра уже не придется этого делать. Что все наконец закончится, что люди разъедутся. Вот и сегодня мы приготовили казан плова. Забрали», - говорит женщина за кадром.

В видео она делится своими эмоциями от увиденного и рассказывает о том, что прямо сейчас пожарные, столько дней боровшиеся с огнем в Аулиекольском районе и спасавшие население, наконец покидают регион и могут вернутся в свои дома.

«И вот буквально сейчас здесь проезжали 10 пожарных машин по дороге из Баганалы в сторону столицы. Честно, я чуть не расплакалась, увидев, как они уезжают. Обрадовалась, - говорит она. – Вот снова едут две машины. Счастливого пути вам! Пусть Всевышний отблагодарит вас! Долгих лет жизни вам. Спасибо, что помогли нам в трудную минуту. Желаю, чтобы вы поскорее доехали каждый до своего дома!».

Ранее сообщалось, что 7 сентября в 15:00 часов природный пожар в Аулиекольском районе Костанайской области локализован.









Кадр из видео