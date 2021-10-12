Костанайцу грозит штраф за разжигание религиозной розни в соцсетях

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Запрещенные религиозные материалы размещал в соцсетях костанаец, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, в ходе мониторинга интернет-ресурсов сотрудниками ДП Костанайской области выявлен факт размещения 37-летним жителем областного центра у себя на странице «ВКонтакте» материалов, имеющих признаки разжигания религиозной розни.

«В действиях гражданина усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного статьей 453 части 4 Кодекса об административных правонарушениях. Наказание для физических лиц за данное правонарушение предусматривает штраф в размере 100 МРП»,- прокомментировали в ведомстве.

В полиции отмечают, что в текущем году за аналогичные правонарушения решениями суда к ответственности привлечено три жителя Костанайской области.

Управление по противодействию экстремизму ДП Костанайской области обращается к жителям региона с просьбой не хранить на личных страницах соцсетей и не распространять информационные материалы, полученные из сомнительных интернет-сайтов и сообществ. Особое внимание следует уделять своим несовершеннолетним детям, которые много времени проводят в социальных сетях, отметили в полиции.