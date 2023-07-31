Костанайцев стало больше

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - За последний год в Костанае стало на 10 тысяч жителей больше. Такие данные озвучили в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Согласно статистических данных, численность населения города на 1 июня 2023 года составила 265 718 человек, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (255 451 человек) наблюдается увеличение численности на 4%», - сообщила руководитель отдела экономики акимата Костаная Наталья Турлубекова.

Миграционное сальдо положительное - плюс 436 человек. За год в областной центр Костанайской области прибыло 1773 человек, выбыло 1337 человек.

Ранее сообщалось, что Костанай хотят сделать комфортным для проживания городом. Это связано с тем, что областной центр стремительно развивается, растет и население.

В этом году идет разработка 5 проектов детальной планировки частей города Костанай. Как пояснили в областном управлении строительства, в проектах планируются сформировать разнообразные объемно-пространственные решения жилой и многофункциональной застройки, что предполагает сочетание разных типов домов в одном квартале, создание комфортных внутриквартальных территорий, включение предприятий торговли и услуг, объектов начального и среднего образования, офисных зданий, автостоянок в состав жилой застройки, обеспечение в пешеходной доступности для каждого жителя всего необходимого для повседневной жизни.

Особый акцент планируются сделать на озеленении Костаная и обеспечению зонами отдыха.