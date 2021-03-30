Костанайцев просят строго соблюдать масочный режим

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Владимир Нечитайло обратился к костанайцам с рекомендацией строго соблюдать масочный режим и не расслабляться в связи с ослаблением карантинного режима, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Он напомнил, что вот уже несколько недель Костанайская область сохраняет свои позиции в «зелёной « зоне и этого удалось достичь именно благодаря проведённым ранее ограничениям.

«Мы смогли добиться того, что с зимнего периода заболеваемость у нас значительно снизилась и в области наметилась тенденция по стабилизации эпидситуации по коронавирусной инфекции. Наиболее высокий подъем заболеваемости намечался в январе, когда в отдельные дни заболеваемость доходила до 180 случаев в день. Сейчас она колеблется в пределах 40 случаев в день. То есть, фактически заболеваемость снизилась в 4,5 раза»,- привёл данные Нечитайло.

Он отметил, что сейчас в городах Алматы и Нур-Султан отмечен рост заболеваемости, и местные власти вынуждены применять определённые меры по ужесточению карантина.

Костанай пока находится в «зелёной « зоне и такие жёсткие меры ещё не рассматриваются. В областном штабе сейчас, по информации В. Нечитайло, рассматривается поэтапное снижение, ослабление карантинных мероприятий. Работа будет проводиться и дальше в том случае, если у регионе не будет отмечаться роста заболеваемости.

«Нужно строго соблюдать те ограничения, которые на сегодня предписаны постановлением главного санитарного врача. А в частности, соблюдение масочного режима. Особенно он должен соблюдаться в общественных местах. Нельзя обольщаться и надеяться, что все уже прошло, так как коронавирус - коварная инфекция и имеет тенденцию к возврату»,- сказал В. Нечитайло, напомнив о тяжелой ситуации с КВИ в европейских странах.

Заместитель главсанврача региона обратился к костанайцам и напомнил, что, несмотря на ряд послаблений, строго запрещено проведение массовых семейных торжеств и мероприятий, и подчеркнул, что только соблюдение и строгое выполнение указаний в постановлении главного санврача даст возможность дальнейшего снижения заболеваемости и стабилизации эпидситуации.