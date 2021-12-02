-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:45
-
-
-
-
-
-
-
-
Костанайцев предупредили о гололеде
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В связи с гололедом сообщение жителям Костанайской области рассылает ДЧС, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Уважаемые жители Костанайской области! По информации филиала РГП «Казгидромет», из-за обледенения на дорогах области образовался гололед! Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает жителей по возможности оставаться дома», - говорится в сообщении.
Также рекомендуется принять следующие меры безопасности: следует обходить опасные места с наклонной поверхностью; не перебегать проезжую часть; передвигаться осторожно, ступая на всю подошву; при ходьбе ноги в коленях должны быть слегка расслаблены, руки свободны; автомобилистам необходимо снизить в два-три раза интенсивность разгонов, торможений и поворотов, и тогда проблем на скользкой дороге не будет.
«Также просим воздержаться от загородной поездки без крайней необходимости! Будьте осторожны! Не забывайте единый телефон службы спасения – 112!»,- подытожили в ведомстве.
- Неблагоприятные метеоусловия будут в Нур-Султане и Алматы
- Осадки ожидаются на западе Казахстана 2 декабря
- Осадки ожидаются на западе Казахстане 2 декабря
- Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
- Сильный ветер и гололед ожидаются в СКО
- Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана