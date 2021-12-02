Костанайцев предупредили о гололеде

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В связи с гололедом сообщение жителям Костанайской области рассылает ДЧС, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители Костанайской области! По информации филиала РГП «Казгидромет», из-за обледенения на дорогах области образовался гололед! Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает жителей по возможности оставаться дома», - говорится в сообщении.

Также рекомендуется принять следующие меры безопасности: следует обходить опасные места с наклонной поверхностью; не перебегать проезжую часть; передвигаться осторожно, ступая на всю подошву; при ходьбе ноги в коленях должны быть слегка расслаблены, руки свободны; автомобилистам необходимо снизить в два-три раза интенсивность разгонов, торможений и поворотов, и тогда проблем на скользкой дороге не будет.

«Также просим воздержаться от загородной поездки без крайней необходимости! Будьте осторожны! Не забывайте единый телефон службы спасения – 112!»,- подытожили в ведомстве.