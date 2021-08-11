Костанайцев по фактам сбора денег в школах просят обращаться в профильное ведомство

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О фактах сбора денежных средств в учреждениях образования, при наличии таковых, Управление образования акимата Костанайской области просит сообщать по телефонам доверия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пост в Instagram руководителя ведомства Зауре Байменову.

«Близится начало учебного года, и, зачастую, в школах и садах остро встает вопрос сбора денежных средств среди родителей или сотрудников сферы образования. Еще раз подчеркну, что управление образования никогда не собирает деньги и никогда не дает поручений отделам образований и директорам школ по сбору денежных средств на ремонт школ и садов, подарки педагогам, проведение мероприятий, назначения на должность, устройства на работу!»,- сообщила руководитель управления образования.

К сожалению, по ее словам, такие случаи имели место быть, и это факты коррупционных правонарушений, которые требуют принятия срочных мер.

«Любые сборы денежных средств в организациях образования запрещены приказом управления! Поэтому в случае факта сборов денег с родителей или сотрудников, а также других проявлений коррупции, просим незамедлительно обращаться по круглосуточным телефонам доверия 8-7142-37-08-58, 8-708-087-42-01. Все ваши обращения будут рассмотрены, необходимые меры будут приняты»,- отметили Зауре Байменова.

Она также добавила, что по фактам коррупции в организациях образования все желающие могут обратиться напрямую к ней через социальные сети, указав при этом свои личные аккаунты в Facebook и Instagram.



