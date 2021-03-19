Костанайцам порекомендовали воздержаться от походов в гости

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Такие рекомендации адресовал жителям Костанайской области областное управление здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые костанайцы, управление здравоохранения области поздравляет вас с наступающим светлым праздником #Наурыз. Желаем, чтобы в ваших семьях все были живы и здоровы. Убедительная просьба к каждому жителю нашей области - берегите себя и своих близких. Впереди несколько выходных и праздничных дней. Воздержитесь от активных походов в гости и приёмов гостей»,- говорится на странице в социальной сети.

Ситуация по заболеваемости коронавирусом в области, как отмечается в посте ведомства, сейчас стабильная, регион остаётся в «зелёной зоне».

«Дорогие земляки, несмотря на благоприятную ситуацию в данный момент, риски распространения инфекции сохраняются. Помните об этом и и проявите, пожалуйста, максимальную ответственность за себя, за своих родных и близких. Убедительно просим вас соблюдать все рекомендации специалистов. Не пренебрегайте ношением масок, использования антисептиков, соблюдением дистанции в общественных местах. Избегайте, пожалуйста массовые мероприятия, максимально ограничьте контакты. Обезопасьте себя! Вспомните о жёстких карантинных ограничениях во всем мире, в стране, в области»,- отмечается в сообщении.