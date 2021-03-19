+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 419.17 EUR 500.57
RUB 5.69 CNY 64.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Костанайцам порекомендовали воздержаться от походов в гости

19 Марта 2021 17:35
Поделиться:
Костанайцам порекомендовали воздержаться от походов в гости

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Такие рекомендации адресовал жителям Костанайской области областное управление здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Наурыз отметили в Пекине
83 акмолинских школьника получили «Медаль Елбасы» 11 тысяч жителей Туркестанской области вакцинированы от коронавируса Мы все виноваты в том, что у нас появились чуждые ценности – Аида Балаева

«Уважаемые костанайцы, управление здравоохранения области поздравляет вас с наступающим светлым праздником #Наурыз. Желаем, чтобы в ваших семьях все были живы и здоровы. Убедительная просьба к каждому жителю нашей области - берегите себя и своих близких. Впереди несколько выходных и праздничных дней. Воздержитесь от активных походов в гости и приёмов гостей»,- говорится на странице в социальной сети.

Ситуация по заболеваемости коронавирусом в области, как отмечается в посте ведомства, сейчас стабильная, регион остаётся в «зелёной зоне».

«Дорогие земляки, несмотря на благоприятную ситуацию в данный момент, риски распространения инфекции сохраняются. Помните об этом и и проявите, пожалуйста, максимальную ответственность за себя, за своих родных и близких. Убедительно просим вас соблюдать все рекомендации специалистов. Не пренебрегайте ношением масок, использования антисептиков, соблюдением дистанции в общественных местах. Избегайте, пожалуйста массовые мероприятия, максимально ограничьте контакты. Обезопасьте себя! Вспомните о жёстких карантинных ограничениях во всем мире, в стране, в области»,- отмечается в сообщении.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Наурыз   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Бибинор Танельбаева
Бибинор Танельбаева
954-047
rusred@inform.kz

Архив