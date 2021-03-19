Костанайцам порекомендовали воздержаться от походов в гости
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Такие рекомендации адресовал жителям Костанайской области областное управление здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Уважаемые костанайцы, управление здравоохранения области поздравляет вас с наступающим светлым праздником #Наурыз. Желаем, чтобы в ваших семьях все были живы и здоровы. Убедительная просьба к каждому жителю нашей области - берегите себя и своих близких. Впереди несколько выходных и праздничных дней. Воздержитесь от активных походов в гости и приёмов гостей»,- говорится на странице в социальной сети.
Ситуация по заболеваемости коронавирусом в области, как отмечается в посте ведомства, сейчас стабильная, регион остаётся в «зелёной зоне».
«Дорогие земляки, несмотря на благоприятную ситуацию в данный момент, риски распространения инфекции сохраняются. Помните об этом и и проявите, пожалуйста, максимальную ответственность за себя, за своих родных и близких. Убедительно просим вас соблюдать все рекомендации специалистов. Не пренебрегайте ношением масок, использования антисептиков, соблюдением дистанции в общественных местах. Избегайте, пожалуйста массовые мероприятия, максимально ограничьте контакты. Обезопасьте себя! Вспомните о жёстких карантинных ограничениях во всем мире, в стране, в области»,- отмечается в сообщении.
- Законопроект по развитию социального предпринимательства презентовали в Сенате
- Кто контролирует расходы ФСМС
- 83 акмолинских школьника получили «Медаль Елбасы»
- Наурыз отметили в Пекине
- Казахстан занял 36 место в рейтинге стран по уровню счастья
- До 2 апреля продлили ограничительные меры в Восточном Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана