Костанайцам озвучили отдельные ограничения по передвижению внутри области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Комендантом Костанайской области Кайратом Дюсембековым принято решение об установлении для населения региона отдельных ограничений и дополнительных обязанностей. Они озвучены на брифинге для журналистов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Комендант предупредил, что не только в ночное время, но в дневное костанайцам необходимо воздержаться от бесцельных передвижений, а родителям - контролировать своих детей, потому как ранее среди участников незаконных акций были несовершеннолетние.

«На весь период чрезвычайного положения запрещено передвижение всех видов транспортных средств на территории населенных пунктов и загородных автодорогах Костанайской области ночью, с 23:00 до 7:00 часов. В это время разрешено передвижение служебных транспортных средств сотрудников местных исполнительных органов, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, службы пожаротушения; аварийно-спасательных и аварийно-технических служб, работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов, объектов жизнеобеспечения, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; общественного транспорта в городе Рудном, поселке Качары, обслуживающего АО «ССГПО»,- озвучил К. Дюсембеков.

Вместе с тем, полностью запрещено передвижение внутриобластных автобусных и микроавтобусных пассажирских перевозок.

Кроме того, ограничено передвижение транспортных средств в дневное время с 7:00 до 23:00 часов между населенными пунктами в пределах Костанайской области.

«Обязательно вас пропустят по трем основаниям. Первое, если вы перевозите тяжелобольных, при наличии медицинского направления и других подтверждающих документов, при этом допускается, помимо водителя и больного, только один сопровождающий. Второе, если осуществляется перевозка продуктов питания и других товаров народного потребления, этом случае экипаж должен быть не более 2-х человек (водитель + экспедитор) и третье основание - для участия в похоронах (здесь тоже будут нужны подтверждающие документы). В остальных случаях решение будет приниматься по критериям «крайней необходимости» и потенциальной безопасности таких перемещений на конкретный момент времени»,- пояснил комендант области.

Что касается транзитного груза, то он может перемещаться по территории Костанайской области только если осуществляется перевозка товаров народного потребления.

Авиа- и железнодорожное сообщение в регионе пока работает в штатном режиме, без ограничений.