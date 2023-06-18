Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — На двое суток арестовали жителя Костанайской области за неуплату налога на транспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент госдоходов по Костанайской области.

«За неуплату налога на транспорт Костанайским городским судом произведен арест должника на двое суток. Также в рамках совместной отработки Департамента госдоходов, частных судебных исполнителей, сотрудников полиции и прокуратуры, за неуплату налога в сумме 207 тысяч тенге водворен на штрафстоянку Land Cruiser- 200»,- сообщили в ведомстве.

В департаменте напомнили, что в случае несвоевременного погашения налоговой задолженности по транспортным средствам, могут применяться такие меры, как запрет выезда должника за пределы страны, арест, приостановление действия водительских прав, арест банковских счетов и иного имущества.

«Кроме того, частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности. Во избежание подобных ситуаций департамент государственных доходов по Костанайской области рекомендует проверить сведения о наличии налоговой задолженности и при наличии погасить долги»,- заключили в департаменте госдоходов.