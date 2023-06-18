Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
«За неуплату налога на транспорт Костанайским городским судом произведен арест должника на двое суток. Также в рамках совместной отработки Департамента госдоходов, частных судебных исполнителей, сотрудников полиции и прокуратуры, за неуплату налога в сумме 207 тысяч тенге водворен на штрафстоянку Land Cruiser- 200»,- сообщили в ведомстве.
В департаменте напомнили, что в случае несвоевременного погашения налоговой задолженности по транспортным средствам, могут применяться такие меры, как запрет выезда должника за пределы страны, арест, приостановление действия водительских прав, арест банковских счетов и иного имущества.
«Кроме того, частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности. Во избежание подобных ситуаций департамент государственных доходов по Костанайской области рекомендует проверить сведения о наличии налоговой задолженности и при наличии погасить долги»,- заключили в департаменте госдоходов.