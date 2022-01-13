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Костанай в «желтой» зоне по коронавирусу: ужесточаются ограничительные меры

13 Января 2022 17:40
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Костанай в «желтой» зоне по коронавирусу: ужесточаются ограничительные меры

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Костанайской области в регионе усиливают ограничительные меры. Об этом в своём аккаунте в Instagram сообщил глава региона Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наша область перешла в «желтую зону», если за сутки 10 января в области зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусной инфекцией, 11 января – 39 случаев, то за 12 января зарегистрировано уже 94 случая. В связи с этим, принято соответствующее постановление об усилении ограничительных мероприятий»,- сообщил аким области.

В частности, вводится запрет на проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещений. Также принято решение переводить на дистанционную форму работы не менее 80% административного персонала государственных органов (организации), независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19;

Переводят на онлайн и школьников на срок до 31 января 2022 года, обучение студентов СУЗов и ВУЗов всех курсов - на онлайн до 6 февраля 2022 года.

«Уважаемые жители области, призываю вас проявить ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких соблюдать все правила противоэпидемических мероприятий и пройти своевременную вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19»,- подытожил в своём посте Архимед Мухамбетов.


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#Костанайская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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