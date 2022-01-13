Костанай в «желтой» зоне по коронавирусу: ужесточаются ограничительные меры

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Костанайской области в регионе усиливают ограничительные меры. Об этом в своём аккаунте в Instagram сообщил глава региона Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша область перешла в «желтую зону», если за сутки 10 января в области зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусной инфекцией, 11 января – 39 случаев, то за 12 января зарегистрировано уже 94 случая. В связи с этим, принято соответствующее постановление об усилении ограничительных мероприятий»,- сообщил аким области.

В частности, вводится запрет на проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещений. Также принято решение переводить на дистанционную форму работы не менее 80% административного персонала государственных органов (организации), независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19;

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«Уважаемые жители области, призываю вас проявить ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких соблюдать все правила противоэпидемических мероприятий и пройти своевременную вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19»,- подытожил в своём посте Архимед Мухамбетов.