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    15:58, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Костанай собрал лидеров региональных гражданских альянсов Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития РК приняло участие в обсуждении проблем и перспектив развития неправительственного сектора, которое прошло в городе Костанае с участием региональных гражданских альянсов со всего Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

    Организатором мероприятия выступил Гражданский Альянс Казахстана.

    В ходе встречи президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева предложила все проблемные вопросы вынести на обсуждение Координационного совета по взаимодействию с НПО с заслушиванием отчетов заместителей акимов регионов. Также она отметила, что решение обсуждаемых вопросов будет рассмотрено в рамках X Гражданского форума Казахстана, который планируется провести в рамках 30-летия Независимости Казахстана.

    В свою очередь, заместитель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Гульбара Султанова рассказала о проводимой работе Министерства по законодательным инициативам сфер общественного контроля, благотворительной и волонтерской деятельности, совершенствования механизмов грантовой политики и др.

    Лидерами ГАКов были обозначены проблемные вопросы, имеющиеся в регионах: недостаточный уровень взаимодействия государственных органов с НПО, формирование тематики госсоцзаказа без учета мнения общественности и НПО, участие в госсоцзаказе НПО из других регионов, имеющих «универсальные» уставы и др.

    Отметим, мероприятие прошло в областном Доме НПО, которое 10 лет назад было передано в доверительное управление Гражданскому Альянсу Костанайской области.


    Теги:
    Официально Костанайская область Другие государственные органы Общество
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