Костанай почти на неделю останется без отопления и горячей воды

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С 12 по 17 октября жители Костаная останутся без горячей воды и отопления. От этом сообщили в Костанайской теплоэнергетической компании, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители города, ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата г. Костаная информирует Вас, что согласно письму Костанайского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» от 07.10.2021 г.с целью проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» в период с 12 октября по 17 октября 2021 года поставка газа будет полностью прекращена. В случае прекращения подачи газа теплоисточники будут остановлены. Подача горячего водоснабжения и отопления будет возобновлена после восстановления газоснабжения котельных»,- сообщили в теплокомпании.

Обо всех изменениях планируется сообщать дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось об отключении газа в ряде крупных промышленных предприятий из-за ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный»



