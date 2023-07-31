Костанай останется без горячей воды на 10 дней

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с ремонтом магистрального газопровода и отключением котельных от газа, костанайцам придется 10 дней обходиться без горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Костанайскую теплоэнергетическую компанию.

«Уважаемые жители города Костаная! ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» информирует Вас, что в связи с планируемым ремонтом магистрального газопровода и отключением ТЭЦ, котельных от подачи газа, в период с 1 по 10 августа будет прекращена подача горячего водоснабжения в жилые дома и социальные объекты города Костаная.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства», - сообщает коммунальное предприятие.

Ранее сообщалось, что дебиторская задолженность жителей города Костаная за отопление и горячую воду превысила 550 миллионов тенге. В связи с чем теплоэнергетическая компания обратилась к горожанам.