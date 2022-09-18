Костанай на целый день остался без горячей воды

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром в Костанае отключили горячую воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

««17 сентября 2022 года работа теплоэнергоцентрали государственного коммунального предприятия «Костанайская теплоэнергетическая компания» была остановлена по причине повреждения питающих кабелей сторонними лицами. В связи с этим в городе в настоящее время нет горячей воды», - сообщили в Костанайской теплоэнергетической компании.По этому в городе в настоящее время нет горячей воды», - сообщили в Костанайской теплоэнергетической компании.

Сейчас аварийная ситуация устраняется, ведутся восстановительные работы.

Компания приносит костанайцам свои извинения за причиненные неудобства.