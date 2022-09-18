23:23, 17 Сентябрь 2022 | GMT +6
Костанай на целый день остался без горячей воды
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром в Костанае отключили горячую воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».
««17 сентября 2022 года работа теплоэнергоцентрали государственного коммунального предприятия «Костанайская теплоэнергетическая компания» была остановлена по причине повреждения питающих кабелей сторонними лицами. В связи с этим в городе в настоящее время нет горячей воды», - сообщили в Костанайской теплоэнергетической компании.По этому в городе в настоящее время нет горячей воды», - сообщили в Костанайской теплоэнергетической компании.
Сейчас аварийная ситуация устраняется, ведутся восстановительные работы.
Компания приносит костанайцам свои извинения за причиненные неудобства.