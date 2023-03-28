Костанай будут озеленять по-новому

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В Костанае проведено комплексное обследование современного состояния зеленых насаждений и вынесены рекомендации по озеленению города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свои рекомендации отделу ЖКХ акимата Костаная озвучили специалисты Института ботаники и фитоинтродукции.

«При проведении озеленения территории населенных пунктов следует учитывать основные функциональные свойства зеленых насаждений: санитарно-гигиенические и экологические функции, улучшение архитектурно-художественного облика населенных пунктов, обеспечение противошумового эффекта. Реализация проекта позволила объективно оценить состав и состояние зеленых насаждений улиц и парков в городе Костанае и рекомендовать провести обоснованную организацию работ по их содержанию с учетом физиологического и экологического состояния растений», - отметила генеральный директор Института ботаники и фитоинтродукции Гульнара Ситпаева.

В Костанае проведено комплексное обследование современного состояния зеленых насаждений, обследовано 34 модельные площадки: 7 улиц, 5 парков, 2 кольца, 3 объекта у офисов и Набережная. Также заложено 3 почвенных разреза, проведен химический анализ и отобраны образцы вредителей и болезней, проведены лабораторные обследования.

«В современном озеленении города было выявлено 90 таксонов древесно-кустарниковых растений (33 лиственных, 13 видов хвойных деревьев; 29 таксонов лиственных и 13 хвойных кустарников, 3 вида вьющихся растений) и 36 цветочных таксонов. Сформирован новый ассортимент древесно-кустарниковых растений для озеленения Костаная», - добавила Ситпаева.

Планируется высадить в областном центре список новых видов растений, состоящие из 46 таксонов древесно-кустарниковых и 10 цветочно-декоративных таксонов.

«Ассортимент включает 128 наименований древесно-кустарниковых растений. В том числе 43 таксона рекомендованы для всех категорий насаждений, 52 таксона - для всех категорий, кроме уличных насаждений, 30 таксонов - для скверов, парков, лесопарков и приусадебных участков, 3 таксона - для вертикального озеленения, 79 видов можно использовать для живых изгородей», - пояснили в Институте ботаники.

При это ботаники рекомендуют использовать посадочный материал региональной репродукции, которые прошли интродукционные испытания и адаптированные к условиям Костаная.

В отделе ЖКХ акимата города отмечают, что тянуть с этим вопросом нельзя. И уже планируют приступить к работе по озеленению Костаная уже до конца весны.