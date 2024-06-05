22:30, 04 Июнь 2024 | GMT +6
Костанаец заплатит 200 тысяч тенге за запрещенный религиозный контент в сети
Житель областного центра на своей странице в ВК размещал аудио и видео религиозного характера. Факт выявили в ходе мониторинга социальных сетей, передает корреспондент агентства Kazinform
За нарушение законодательства РК о религиозной деятельности в отношении местного жителя было возбуждено административное производство. Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 184,6 тысячи тенге. Согласно законодательству, размещение религиозных материалов возможно только в культовых зданиях, духовных организациях. Распространение таких материалов разрешается лишь после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы.
В полиции отметили, что с начала года выявлено 7 подобных фактов.