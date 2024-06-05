Костанаец заплатит 200 тысяч тенге за запрещенный религиозный контент в сети

Житель областного центра на своей странице в ВК размещал аудио и видео религиозного характера. Факт выявили в ходе мониторинга социальных сетей, передает корреспондент агентства Kazinform

За нарушение законодательства РК о религиозной деятельности в отношении местного жителя было возбуждено административное производство. Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 184,6 тысячи тенге. Согласно законодательству, размещение религиозных материалов возможно только в культовых зданиях, духовных организациях. Распространение таких материалов разрешается лишь после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы.

В полиции отметили, что с начала года выявлено 7 подобных фактов.

Фото: скрин из соцети