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    09:49, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Костанаец возвел дамбу вокруг своего дома 

    Костанаец возвел дамбу вокруг своего дома 
    Фото: ДП Костанайской области

    В непростые для Костанайской области дни на страже порядка стояли полицейские. Участковый инспектор Костанайского района Жаслан Жусупов обезопасил свой дом и теперь помогает патрулировать жилища эвакуированных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вода в Костанайский район стала прибывать 6 апреля. Этим же днем во всем районе из-за паводков был объявлен режим ЧС местного масштаба. Здесь со своей семьей, супругой и четырьмя детьми проживает участковый инспектор полиции Жаслан Жусупов. Свой дом мужчина в срочном порядке начал укреплять и защищать от подтопления.

    - Я возвел вокруг своего дома дамбу. Для этого мне понадобилось почти 3 дня. Нанял самосвал, который 15 раз привозил грунт,- рассказал Жаслан Жусупов.

    Сейчас каждую ночь он заступает на патрулирование по дачным сообществам вдоль реки Тобол. Его главная задача - обеспечение сохранности имущества эвакуированных жителей. К слову его родным стенам опасность пока не угрожает.

    Вместе с ним правопорядок в подтопленных местах областного центра и Костанайского района обеспечивают порядка 200 полицейских и военнослужащих.

    Напомним , «большая вода» пришла в Костанайскую область 25 марта. Первыми начали тонуть села близ Аркалыка, также пострадали населенные пункты Джангельдинского, Амангельдинского районов. Там, 28 марта был объявлен режим ЧС.

    Затем режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

    Также, акимат области заявил, что возместит ущерб. Позже там разъяснили, как будет производится оценка ущерба и осуществляться выплаты.

    Помогают в борьбе со стихией активисты области.

    Дети из затопленных районов области бесплатно отдохнут в республиканских оздоровительных центрах.

    Теги:
    Подтопления Полицейские Полиция Костанайская область Дамба Паводки
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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