Костанаец задержан за расфасовкой гашиша

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора 2021» сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности УП города Костаная задержан 32-летний мужчина, у которого изъяты наркотики в особо крупном размере. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«Для проверки оперативной информации о причастности жителя областного центра к распространению наркотических средств сотрудники полиции выехали в садовое общество «Строитель». Информация не только подтвердилась, но и на одном из дачных участков предполагаемый подозреваемый был застигнут при расфасовке наркотиков»,- прокомментировали в ДП.

В ходе обыска в дачном домике обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом «гашиш» и 17 шприцев с аналогичным содержимым. Общий вес изъятых наркотиков составил более 3,6 килограмма, а их стоимость на «черном рынке» составила бы порядка шести миллионов тенге. Также в ходе обыска у костанайца изъяты электронные весы.

Проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия в рамках досудебного расследования по статье 296 ч. 4 «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Подозреваемый арестован.

«Теперь ранее судимому за кражу мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7 лет. Всего с начала года в Костанайской области из незаконного оборота изъято 95 килограммов различных наркотических средств»,- подытожили в ведомстве.







