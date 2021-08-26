Костанаец взломал игровой автомат и украл из него деньги
КОСАНАЙСКИЙ.КАЗИНФОРМ —Полицейские города Тобыл в Костанайской области с помощью камер видеонаблюдения раскрыли две кражи. Подозреваемые задержаны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.
«23 августа в полицию Костанайского района поступило сообщение, что возле магазина по улице Терешковой взломан игровой автомат «Лото» и похищена дневная выручка в сумме 220 тысяч тенге,- сообщили в полиции. — Приехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа стала проводить осмотр территории магазина. Оперуполномоченный Арстан Ермагамбетов, просмотрев камеры видеонаблюдения, увидел, что неизвестный вскрывает отверткой игровой автомат, после чего куском железа бьет валидатор и вытаскивает деньги».
Оперативник совместно с участковым инспектором Жасланом Абылгазы провели розыскные мероприятия. В результате полицейскими уже в течение двух часов был установлен 31-летний местный житель. Он был задержан в областном центре по улице Лермонтова. Украденные деньги мужчина начал тратить на игры в автомате.
Другая кража произошла в этот же день по улице Шипина. Житель Тобыла обратился на пульт «102» и рассказал, что со двора с 17 до 18 часов была похищена металлическая конструкция весом 100 килограммов.
«Оперативники капитаны Жасулан Бигалиев и Ануар Суинкин также с помощью камеры видеонаблюдения установили 36-летнего местного жителя. По записям установлено, что подозреваемый загрузил швеллер в «Газель» и уехал в неизвестном направлении. Похищенное полицейские обнаружили в одном из пунктов приема металла в городе Тобыле»,- добавили в полиции.
Подозреваемый успел продать краденое. Он был задержан полицейскими у себя дома. В полиции отмечают, что в Костанайской области с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 142 преступления.
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