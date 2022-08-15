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Костанаец устроил разгром в центре города и скрылся с места ДТП
15 Августа 2022 11:36

Костанаец устроил разгром в центре города и скрылся с места ДТП

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Полиция в Костанае задержала водителя, который бросил автомобиль и скрылся после ДТП, совершенном прямо в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в начале четвертого утра на пульт «102» поступило сообщение от охранника ТРЦ «Март» о том, что в центре города неустановленный водитель совершил ДТП. «Мерседес» совершил наезд на препятствия – лавочки, урны и осветительные столбы. После ДТП водитель снял государственные номера и скрылся», - прокомментировали в полиции.

В настоящее время водитель задержан правоохранительными органами.

По данному факту начато административное производство, предусмотренное статьями 610 частью первой «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» и 611 частью второй «Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» Административного кодекса РК.

Назначено освидетельствование водителя на состояние опьянения.


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