Костанаец стал чемпионом мира по джиу-джитсу

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С 20 по 24 мая в Бангкоке проводился Кубок мира по джиу-джитсу. Чемпионом в своей весовой категории стал Малик Байсултанов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Регионального командования Орталық Национальной гвардии РК.

В течение четырех дней лучшие бойцы со всего мира состязались в схватке и выявляли сильнейших, где участвовали спортсмены из 12 стран. Байсултанов Малик провел четыре встречи в категории до 62 килограммов и одержал уверенную победу над своими противниками.

«Я бился в весовой категорий до 62 килограммов. Все, кто были против меня на татами показали, что очень сильные ребята. Для меня это не впервые - выступать с такими сильными соперниками. Единственное, что в этот раз я защищал не только свое имя, но и представлял всю страну», - отметил Малик Байсултанов.

Ефрейтор Байсултанов в данное время проходит службу в воинской части 6697 Национальной гвардии Республики Казахстан, в подразделении батальона оперативного назначения на должности старшего специалиста (старшего водителя).