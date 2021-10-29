Костанаец стал чемпионом мира по абсолютным реальным боям

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанаец Жалгас Ибрагим стал чемпионом мира по АРБ - абсолютным реальным боям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как оказалось, трудится Жалгас Ибрагим оператором на автомобильном заводе. Помимо работы серьезно увлекается спортом, что и дало результаты.

Жалгас Ибрагим одержал победу в первом чемпионате мира по Абсолютным реальным боям в весовой категории до 65 килограммов. Чемпионат прошел 22-24 октября в подмосковном Одинцове. В состязаниях участвовали около 300 сильнейших бойцов из 17 государств и республик.

Стоит отметить, что абсолютно реальный бой - современный и быстро развивающийся вид боевых единоборств, набирающий популярность за полноконтактные поединки. Соревнования проходят по олимпийской системе в двух разделах: «АРБ в кимоно» и «АРБ без кимоно». В общекомандном медальном зачете представители казахстанской сборной заняли второе место.

Еще один представитель костанайского автомобильного завода Еламан Башкентаев стал бронзовым призером Чемпионата Казахстана по Муай-Тай.