Костанаец пытался устроить знакомую санитаркой в отделение КВИ

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ- Двое жителей Костанайской области осуждены за совершение тяжкого коррупционного преступления, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Костанайского облсуда, 21 июня 2021 года И., работающий грузчиком в одном из предприятий города Костаная, предложил К. трудоустроиться на должность санитарки в Инфекционное отделение КВИ-1 областной больницы через свою родственницу Т., работающую сестрой-хозяйкой в КГУ «Костанайский областной противотуберкулезный диспансер». Стоимость такой должности стоила бы женщине 400 тысяч тенге.

«В ходе досудебного расследования 23 сентября между подсудимыми Т. и И. в присутствии своих защитников с одной стороны, потерпевшей К. и заместителем прокурора Костанайской области с другой стороны, заключены процессуальные соглашения в форме сделки о признании вины, со всеми условиями и требованиями которого подсудимые согласны. Подсудимые в судебном заседании вину в совершении уголовного правонарушения признали в полном объёме, относимость и допустимость собранных по делу доказательств не оспаривали и подтвердили суду свое согласие на заключенные ранее процессуальные соглашения»,- прокомментировали в суде.

При назначении наказания в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых обстоятельств, суд признал полное признание вины, чистосердечное раскаяние.

«Судом с учетом заключенных процессуальных соглашений назначено: Т. по предъявленному ей обвинению путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде штрафа в сумме 8 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. И. по наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, что эквивалентно 8 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе»,- добавили в облсуде.

Приговор в законную силу не вступил.