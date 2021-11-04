+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -17 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Костанаец похитил 416 миллионов тенге, воспользовавшись сбоем в системе банка

4 Ноября 2021 20:50
Поделиться:
Костанаец похитил 416 миллионов тенге, воспользовавшись сбоем в системе банка

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Полицейские Костаная раскрыли крупную кражу денег, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Алматинской области наказан водитель, не пропустивший скорую
Светоотражающие отметки на домашний скот предлагают наносить жамбылские полицейские Астанчанина избили и ограбили на «свидании» Алматинка через суд заставила стоматолога вернуть деньги за лечение

Как рассказали в департаменте полиции Костанайской области, предприимчивый костанаец, воспользовавшись сбоем в системе банка, присвоил 416 миллионов тенге.

«55-летний предприниматель взял банковскую карту у друга для пользования и положил на счет карты 500 тысяч тенге. Перечислив эту сумму за оплату товара, он обнаруживает, что на карте еще появляется такая же сумма денег. Так, за два дня предпринимателю поступило более 416 миллионов тенге. Как оказалось, в банке произошел сбой системы. Предприимчивый костанаец не растерялся. Он стал перечислять деньги на карту знакомым и друзьям по стране, чтобы они могли снять перечисленные деньги и вернуть ему. Мужчина объяснял им, что сам снять не может, так как проблемы с картой», - рассказали в ведомстве.

Оперативники УП города Костаная в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали интернет-вора. Уголовное дело качественно расследовали следователи Дана Малянина и Аягоз Толегенова.

В результате приговором суда костанаец осужден к семи годам лишения свободы.

С благодарственным письмом на имя министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева обратилось руководство того самого банка.

«Благодаря профессиональным действиям сотрудников департамента полиции Костанайской области были оперативно расследованы факты хищения денежных средств банка на сумму свыше 416 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд, - рассказали работники банка. —Полицейские владеют современными методиками расследования, что является важной гарантией защиты прав граждан от новых видов угроз».


Подписывайтесь на наш канал:

#Банки   #Костанайская область   #Борьба с преступностью   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
В Алматинской области наказан водитель, не пропустивший скорую
Светоотражающие отметки на домашний скот предлагают наносить жамбылские полицейские
Астанчанина избили и ограбили на «свидании»
Алматинка через суд заставила стоматолога вернуть деньги за лечение
Популярное
1 Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
2 3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау
3 Контроль на дорогах усилят в Алматы
4 Восемь спортсменов Карагандинской области стали чемпионами мира
5 Контрабандные сигареты на 350 млн тенге изъяли в Караганде
6 Километровые пробки в Алматинской области объяснили в «КазАвтоЖол»
Читайте также
Ревакцинация от коронавируса, прививки детям: что говорят эксперты
Центр поддержки людей с инвалидностью открылся в Караганде
Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау
Контроль на дорогах усилят в Алматы
Восемь спортсменов Карагандинской области стали чемпионами мира
Контрабандные сигареты на 350 млн тенге изъяли в Караганде
Километровые пробки в Алматинской области объяснили в «КазАвтоЖол»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив