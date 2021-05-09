Костанаец подозревается в убийстве и покушении на жизнь 82-летней женщины

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ— В Костанайской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 55-летнего мужчины и попытке убить его 82-летнюю мать, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, убийство произошло в Амангельдинском районе.

«Полицией Амангельдинского района начато досудебное расследование, предусмотренное двумя статьями «Убийство» и «Покушение на убийство» по факту нанесения ножевых ранений двум местным жителям поселка Карасу Амангельдинского района: 55-летнему мужчине и 82-летней его матери.

В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, его мать была доставлена в больницу», - прокомментировали в ДП.

По подозрению в совершении данных преступлений задержан 47- летний местный житель.

В настоящее время он находится в больнице, так как пытался с целью ухода от уголовной ответственности покончить жизнь самоубийством. Мотив преступления пока неизвестен.



