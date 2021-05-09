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    01:12, 09 Май 2021 | GMT +6

    Костанаец подозревается в убийстве и покушении на жизнь 82-летней женщины

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ— В Костанайской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 55-летнего мужчины и попытке убить его 82-летнюю мать, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, убийство произошло в Амангельдинском районе.

    «Полицией Амангельдинского района начато досудебное расследование, предусмотренное двумя статьями «Убийство» и «Покушение на убийство» по факту нанесения ножевых ранений двум местным жителям поселка Карасу Амангельдинского района: 55-летнему мужчине и 82-летней его матери.

    В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, его мать была доставлена в больницу», - прокомментировали в ДП.

    По подозрению в совершении данных преступлений задержан 47- летний местный житель.

    В настоящее время он находится в больнице, так как пытался с целью ухода от уголовной ответственности покончить жизнь самоубийством. Мотив преступления пока неизвестен.



    Теги:
    Костанайская область Происшествия Правоохранительные органы
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