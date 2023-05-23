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Костанаец подкорректировал дорожную разметку и был наказан

Автор:  
Жанна Мусабаева
23 Мая 2023, 18:47
Костанаец подкорректировал дорожную разметку и был наказан Фото: пресс-служба полиции области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Житель Костаная с помощью черной краски закрасил часть сплошной разметки на дороге, сделав из нее прерывистую. Такой факт был выявлен полицейскими в городе Костанае, а виновный найден и наказан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полиции отмечают, что такой случай - не единичный. Полицейские установили мужчину, который испортил дорожную разметку.

«Подобное самовольное вмешательство в организацию дорожного движения создает условия для совершения ДТП, которые, как следствие, приносят гражданам значительный материальный ущерб, а в иных случаях причиняют вред здоровью или приводят к гибели людей», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия полицией будут жестко пресекаться, а виновные лица привлечены к ответственности.


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