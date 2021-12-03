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Костанаец нанес ущерб государству свыше 998 миллионов тенге

3 Декабря 2021 13:16
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Костанаец нанес ущерб государству свыше 998 миллионов тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по Костанайской области в ходе проведения ОПМ «STOP ОБНАЛ» пресечена незаконная деятельность жителя города Костаная по выписке счетов-фактур без поставки товаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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«Следствием установлено, что Ч.Жургумбеков в период с 2018 по 2020 годы от имени подконтрольных компаний – ТОО «KAZ CENTER CONSULТING», ТОО «Астана Транс Глобал», ТОО «Астана Снаб Финанс» заключал фиктивные сделки на поставку комплектующих автозапчастей, семян подсолнечника и другие услуги. При этом, у вышеуказанных предприятий отсутствовали товарно-материальные запасы, склады, автотранспорт и специальная техника, штат работников, размер уставного капитала, необходимые для законной предпринимательской деятельности. Государству нанесен ущерб в размере свыше 998 миллионов тенге», - сообщили в АФМ.

Виновный осужден к 2,5 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, связанных с организационно-распорядительными функциями.


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#Костанайская область   #Борьба с преступностью   #Финансы  
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