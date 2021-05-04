Костанаец избил врача травмпункта

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанае по факту избиения врача одного из травмпунктов ведется досудебное расследование, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Как сообщает ведомство, 3 мая в 23.50 в городскую больницу в травмпункт поступил 26-летний житель Костаная.

«Мужчину доставили с резанной раной предплечья. При осмотре он вел себя агрессивно, в результате нанес телесные повреждения врачу. До прибытия полицейских пациент успел скрыться»,- отмечают в пресс-службе.

В настоящее время полицейскими проводится досудебное расследование по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».