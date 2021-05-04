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    15:37, 04 Май 2021 | GMT +6

    Костанаец избил врача травмпункта

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанае по факту избиения врача одного из травмпунктов ведется досудебное расследование, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    Как сообщает ведомство, 3 мая в 23.50 в городскую больницу в травмпункт поступил 26-летний житель Костаная.

    «Мужчину доставили с резанной раной предплечья. При осмотре он вел себя агрессивно, в результате нанес телесные повреждения врачу. До прибытия полицейских пациент успел скрыться»,- отмечают в пресс-службе.

    В настоящее время полицейскими проводится досудебное расследование по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Правоохранительные органы
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