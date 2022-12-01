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Коста-Рика - Германия, Япония - Испания – время прямых трансляций матчей ЧМ-2022 по футболу

1 Декабря 2022, 08:10
Коста-Рика - Германия, Япония - Испания – время прямых трансляций матчей ЧМ-2022 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 декабря и в ночь на 2 декабря на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре состоятся четыре матча группового этапа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 21:00 по астанинскому времени на телеканале «Qazaqstan» начнется прямая трансляция матча Хорватия — Бельгия.

Также в 21:00 на телеканале «Qazsport» в прямом эфире будет показан матч Канада — Марокко.

В ночь с 1 на 2 декабря, в 01:00 по астанинскому времени, начнутся еще два матча. Телеканалом «Qazaqstan» будет организована прямая трансляция матча Япония — Испания. Телеканал «Qazsport» в прямом эфире покажет матч Коста-Рика — Германия. Коэффициенты букмекеров таковы: победа Коста-Рики — 22.00, ничья — 9.50, победа Германии — 1.11.


Фото: FRANCOIS NEL/GETTY IMAGES

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