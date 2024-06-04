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    13:00, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Косплеер ведьмака Геральта, Принц Лимон и Аконя станут участниками Comic Con Astana-2024

    Comic Con Astana
    Фото: Comic Con Astana

    25-28 июля 2024 года в столице Казахстана состоится III международный фестиваль Comic Con Astana, передает агентство Kazinform со ссылкой на организаторов.

    Comic Con Astana – фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры.

    В 2024 году в масштабном мероприятии вновь примут участие международные студии, продюсеры, популярные блогеры и профессиональные косплей-артисты.

    Программа фестиваля будет включать встречи и автограф-сессии, премьеры, спецпоказы и презентации, косплей-шоу, аллею комиксов, выступления музыкальных исполнителей и танцевальных коллективов. Мировые студии представят на площадке фестиваля собственные интерактивно-развлекательные стенды.

    Традиционным элементом шоу-программы фестиваля станет конкурс косплея международного масштаба с призовым фондом 12 000 000 тг. В составе членов жюри косплей-конкурса - талантливый косплеер из Дании и мастер по созданию костюмов Trine, многократный победитель международных чемпионатов, косплеер из Франции Cinderys.

    Comic Con Astana
    Фото: Comic Con Astana

    - Чем фестиваль будет отличаться в нынешнем году? Безусловно, мы постарались включить в программу всё, что так дорого фанатам, начиная от специфики самой шоу-программы и заканчивая составом ярких, талантливых гостями из разных сфер шоу-бизнеса и индустрии косплея. В то же время мы постарались приумножить и продлить все ключевые «фишки» фестиваля - в нынешнем году Comic Con Astana пройдет сразу 4, а не 3 дня, как было ранее. Поэтому место проведения мероприятия перемещается из Конгресс-центра в Международный выставочный центр «EXPO». Мы ожидаем порядка 100 000 посещений за все дни фестиваля. В целом, наше фантастическое вторжение продолжается и обещает стать еще более масштабным! - прокомментировала Наталья Абрашкина, генеральный продюсер фестиваля.

    В рамках Comic Con Astana-2024 вновь ожидается участие голливудских знаменитостей. Так, в 2019 году хедлайнером фестиваля выступил Пилу Асбек, исполнитель роли Эурона Грейджоя в сериале «Игра престолов». В 2023 году хедлайнерами мероприятия были звезды «Стражей Галактики» и «Мстители: Финал» Шон Ганн и Майкл Рукер, а также актер из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Александр Кузнецов.

    Comic Con Astana
    Фото: Comic Con Astana

    Среди специальных гостей фестиваля заявлены видеоблогеры Chuck Review, Anastasiz и Ян Топлес, актеры дубляжа Всеволод Кузнецов, Петр Гланц, Ислам Ганджаев, Егор Васильев, художник-иллюстратор Джуни (Djuney9).

    Приятным сюрпризом для фанатов «Ведьмака» станет участие популярного косплеера Геральта Бена Шамма из Германии, известного как Maul Cosplay.

    Еще одним специальным гостем станет Saikono Joker – художник, продюсер и автор идеи компьютерной игры «Зайчик», выполненной в жанрах визуальной новеллы и survival horror.

    Также конвент посетят Принц Лимон и Аконя - основатели и официальные голоса популярной студии SoftBox, которая специализируется на переводе и озвучке дорам, а также корейских фильмов. Принц Лимон и Аконя - это супружеская пара из Казахстана, талантливые актеры дубляжа Юрий и Аруна Ким.

    Comic Con Astana
    Фото: Comic Con Astana

    Помимо всего, в программу фестиваля будут включены:

    Зона гик-ярмарки с тематическими товарами, эксклюзивным мерчем и хэндмейд-изделиями.

    Лекторий, где запланированы выступления и мастер-классы от известных отечественных и зарубежных авторов книг и комиксов, блогеров, актеров, художников и других деятелей популярной культуры.

    Игровая зона с настольными играми, VR, киберспортивными турнирами и ретро-приставками.

    Выставочная зона Pop Asia, посвященная азиатской поп-культуре от аниме и манги до J-Pop и K-Pop.

    Для всех гостей фестиваля организаторы откроют фуд-корт, а для самых маленьких посетителей будет работать детская зона.

    Теги:
    Культура Современная культура Новости кино Астана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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