Косплеер ведьмака Геральта, Принц Лимон и Аконя станут участниками Comic Con Astana-2024

25-28 июля 2024 года в столице Казахстана состоится III международный фестиваль Comic Con Astana, передает агентство Kazinform со ссылкой на организаторов.

Comic Con Astana – фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры.

В 2024 году в масштабном мероприятии вновь примут участие международные студии, продюсеры, популярные блогеры и профессиональные косплей-артисты.

Программа фестиваля будет включать встречи и автограф-сессии, премьеры, спецпоказы и презентации, косплей-шоу, аллею комиксов, выступления музыкальных исполнителей и танцевальных коллективов. Мировые студии представят на площадке фестиваля собственные интерактивно-развлекательные стенды.

Традиционным элементом шоу-программы фестиваля станет конкурс косплея международного масштаба с призовым фондом 12 000 000 тг. В составе членов жюри косплей-конкурса - талантливый косплеер из Дании и мастер по созданию костюмов Trine, многократный победитель международных чемпионатов, косплеер из Франции Cinderys.

Фото: Comic Con Astana

- Чем фестиваль будет отличаться в нынешнем году? Безусловно, мы постарались включить в программу всё, что так дорого фанатам, начиная от специфики самой шоу-программы и заканчивая составом ярких, талантливых гостями из разных сфер шоу-бизнеса и индустрии косплея. В то же время мы постарались приумножить и продлить все ключевые «фишки» фестиваля - в нынешнем году Comic Con Astana пройдет сразу 4, а не 3 дня, как было ранее. Поэтому место проведения мероприятия перемещается из Конгресс-центра в Международный выставочный центр «EXPO». Мы ожидаем порядка 100 000 посещений за все дни фестиваля. В целом, наше фантастическое вторжение продолжается и обещает стать еще более масштабным! - прокомментировала Наталья Абрашкина, генеральный продюсер фестиваля.

В рамках Comic Con Astana-2024 вновь ожидается участие голливудских знаменитостей. Так, в 2019 году хедлайнером фестиваля выступил Пилу Асбек, исполнитель роли Эурона Грейджоя в сериале «Игра престолов». В 2023 году хедлайнерами мероприятия были звезды «Стражей Галактики» и «Мстители: Финал» Шон Ганн и Майкл Рукер, а также актер из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Александр Кузнецов.

Фото: Comic Con Astana

Среди специальных гостей фестиваля заявлены видеоблогеры Chuck Review, Anastasiz и Ян Топлес, актеры дубляжа Всеволод Кузнецов, Петр Гланц, Ислам Ганджаев, Егор Васильев, художник-иллюстратор Джуни (Djuney9).

Приятным сюрпризом для фанатов «Ведьмака» станет участие популярного косплеера Геральта Бена Шамма из Германии, известного как Maul Cosplay.

Еще одним специальным гостем станет Saikono Joker – художник, продюсер и автор идеи компьютерной игры «Зайчик», выполненной в жанрах визуальной новеллы и survival horror.

Также конвент посетят Принц Лимон и Аконя - основатели и официальные голоса популярной студии SoftBox, которая специализируется на переводе и озвучке дорам, а также корейских фильмов. Принц Лимон и Аконя - это супружеская пара из Казахстана, талантливые актеры дубляжа Юрий и Аруна Ким.

Фото: Comic Con Astana