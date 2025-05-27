Косово стремится в НАТО

- Теперь задача НАТО - открыть свои двери для таких партнеров, как Косово, которое уже давно вносит свой вклад в защиту наших общих ценностей на благо глобальной безопасности, - заявила она.

В своем выступлении на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне, США, Османи отметила, что мир перестраивается под влиянием конфликтов.

По ее словам, война в Украине напомнила о том, что мир никогда не гарантирован: «Единство - это не то, что продлится само по себе. Как нам сделать этот альянс силой, способной стратегически и эффективно отвечать на вызовы нашего времени?»

Президент отметила, что Косово вносит свой вклад, выделяя на оборону 2 процента своего валового внутреннего продукта:

- В ближайшие несколько лет мы намерены удвоить этот показатель. Потому что защита завоеванного с таким трудом мира - одна из наших важнейших задач. Задача НАТО сейчас - открыть свои двери для таких партнеров, как Косово, которые уже давно вносят свой вклад в защиту наших общих ценностей в интересах глобальной безопасности, - добавила она.

Вьоса Османи подчеркнула, что мир находится под угрозой со стороны идеологий, представляющих прошлое, следует подготовиться к новым кризисам.

Президент добавила, что это экзистенциальный вопрос для Балкан, Европы и всего мира.