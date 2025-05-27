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    14:19, 27 Май 2025 | GMT +5

    Косово стремится в НАТО

    Президент Косово Вьоса Османи заявила, что его страна сделала все возможное для вступления в НАТО, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Косово стремится в НАТО
    Фото: Анадолу

    - Теперь задача НАТО - открыть свои двери для таких партнеров, как Косово, которое уже давно вносит свой вклад в защиту наших общих ценностей на благо глобальной безопасности, - заявила она.

    В своем выступлении на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне, США, Османи отметила, что мир перестраивается под влиянием конфликтов.

    По ее словам, война в Украине напомнила о том, что мир никогда не гарантирован: «Единство - это не то, что продлится само по себе. Как нам сделать этот альянс силой, способной стратегически и эффективно отвечать на вызовы нашего времени?»

    Президент отметила, что Косово вносит свой вклад, выделяя на оборону 2 процента своего валового внутреннего продукта:

    - В ближайшие несколько лет мы намерены удвоить этот показатель. Потому что защита завоеванного с таким трудом мира - одна из наших важнейших задач. Задача НАТО сейчас - открыть свои двери для таких партнеров, как Косово, которые уже давно вносят свой вклад в защиту наших общих ценностей в интересах глобальной безопасности, - добавила она.

    Вьоса Османи подчеркнула, что мир находится под угрозой со стороны идеологий, представляющих прошлое, следует подготовиться к новым кризисам.

    Президент добавила, что это экзистенциальный вопрос для Балкан, Европы и всего мира.

    - Когда мир поворачивается лицом к Балканам, история стремится переписать свои темные главы, - подчеркнула она.

    Теги:
    НАТО Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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