Коснется ли сокращение госслужащих Президентского молодежного кадрового резерва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сокращение госслужащих не коснется молодежи, прошедшей в Президентский молодежный кадровый резерв. Об этом заявила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ряд государственных служащих в этом году будут сокращены на 10%, в следующем году на 15%. Наше агентство выполнило этот рубеж в начале года. Это не окажет никакого влияния на 50 человек, прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв. Они принимаются на работу. Потому что они лучшие. Они могут работать», - сказала глава агентства.

По ее данным, среди молодежи, принявшей участие в отборе в этом году, было много кандидатов, готовых работать с выездом в регионы.

«Ребята говорят, что они готовы работать, в какой бы регион их не отправляли. Дефицит квалифицированных специалистов у нас наблюдается в основном в регионах. В районах, в селах. Радует то, что все ребята, приехавшие на отбор, сказали, что готовы ехать в любой регион. У нас ведь есть такие моногорода, как Экибастуз, Жезказган. Большинство девушек отказались из-за семейного положения. Их тоже можно понять. А парни выразили готовность пройти региональный опыт. Поэтому они будут в числе 50 отобранных человек. Потому что Президенту нужны такие люди», - добавила Анар Жаилганова.

