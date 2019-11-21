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Космос признан новой сферой деятельности для НАТО
21 Ноября 2019 02:06
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БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Министры иностранных дел стран-участниц НАТО на встрече в Брюсселе в среду договорились признать космос одной из сфер военной деятельности альянса. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сегодня министры приняли важные решения для дальнейшей адаптации НАТО. Мы договорились, что космос должен стать новой сферой деятельности для НАТО - наряду с воздухом, сушей, морем и киберпространством», - сказал Столтенберг.«Космос является частью нашей повседневной жизни здесь, на Земле. Его можно использовать в мирных целях. Но его также можно применять для агрессии. Спутникам могут быть созданы помехи, они могут быть взломаны или вооружены. Противоспутниковое оружие может нанести ущерб коммуникациям и другим услугам, на которые опирается наше общество, таким как авиаперевозки, прогноз погоды или банковское дело», - добавил он. По его словам, космос также имеет важное значение для сдерживания и обороны НАТО. Речь идет о возможности ориентирования, сбора разведывательных данных и обнаружения пусков ракет.«В настоящее время около 2 тысяч спутников находятся на орбите Земли. И примерно половина из них принадлежит странам НАТО. НАТО не собирается размещать оружие в космосе. Мы – оборонительный альянс», - подчеркнул генсек.Определение космоса в сферу деятельности альянса поможет обеспечить учет всех аспектов при осуществлении миссий. Например, это позволит при планировании учений и боевых операций запрашивать у союзников данные со спутников.
Ранее сообщалось, что Франция создает космическое командование, чтобы иметь возможность проводить реальные военные операции в космическом пространстве.
Ключевые слова: НАТО, Освоение космоса,
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