Космос делают Люди! - коллеги о Талгате Мусабаеве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- В день своего 70-летнего юбилея легендарный летчик - космонавт, Герой России, Народный Герой Казахстана, первый Председатель Национального космического агентства РК, сенатор Парламента РК Талгат Мусабаев поделился некоторыми мыслями по итогам работы в Казкосмосе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пять лет назад, в январе 2016 года Т. Мусабаев был назначен советником Президента Казахстана по вопросам авиации и космоса, с 2017 года – депутат Сената Парламента РК. Но по-прежнему в зоне внимания и забот сенатора Мусабаева его детище - Казкосмос, его проблемы, перспективы развития.

«Хочу сказать о главном факторе успешной работы любого предприятия. Это люди, специалисты. Без моих коллег, соратников, которые вместе прошли все трудности создания Казкосмоса, ученых, молодых специалистов, устремленных в космос, ничего бы не получилось. Я благодарю всех, с кем работали вместе, продолжаем работать. Поэтому особенно беспокоюсь именно за этот участок. Ведь Космос делают люди!», - говорит Талгат Амангельдиевич.

Сегодня успешно функционирует космическая система связи и вещания «Казсат», которая полностью обеспечивает потребности страны в услугах космической связи. В штатном режиме работает космическая система дистанционного зондирования Земли. Госорганы Казахстана активно используют космические снимки спутников, космониторинг осваивают и частные компании. Система высокоточной навигации расширяет свои услуги. Образцы новой техники разрабатываются в конструкторском бюро, в конце 2019 года в стадию сертификации производственных участков перешел сборорочно-испытательный комплекс космических аппаратов, построенный на территории Национального космического центра в столице Казахстана. Реальным результатом Казкосмоса, высококвалифицированных специалистов предприятий стал запуск в 2018 году третьей по счету казахстанской спутниковой системы научно-технологического назначения. Это сумели сделать казахстанские специалисты, которые прошли обучение самым современным космических технологиям. В 2015 году в космос полетел третий казахский космонавт Айдын Аимбетов, который после завершения космического полета работает одним из руководителей предприятия Казкосмоса. Космическая наука внедрила в производство систему экстренного реагирования при авариях и катастрофах.

«Но эти успехи и достижения, их основа были заложены в период функционирования Национального космического агентства РК. Важно не потерять эти наработки, специалистов, сохранить темп и направления развития космической отрасли», - считает экс-руководитель космического ведомства Казахстана. На международной конференции «Дни космоса в Казахстане», которая состоялась в ноябре 2019 года, сенатор Мусабаев, обращаясь к сегодняшним руководителям космической сферы Казахстана, образно сказал так: «Мы передали вам в руки удочку, так ловите ею рыбу!», имея ввиду, что полноценная космическая отрасль создана, работайте, зарабатывайте, осваивайте»!

По мнению Талгата Мусабаева, в целях дальнейшего эффективного развития космической отрасли Казахстана, учитывая особую роль освоения космоса в мире, опыт работы таких космических держав, как Россия, Китай, США, необходимо вернуть Казкосмосу статус самостоятельного государственного органа управления, подчиненного непосредственно Правительству страны.

Первый руководящий состав Национального космического агентства (НКА) РК - соратники Т. Мусабаева поздравили юбиляра со знаменательной датой и ответили на вопрос, в чем же заключался успех НКА РК.

Меирбек Молдабеков, экс-заместитель Председателя НКА РК, академик Национальной академии наук РК:

Талгат Амангельдиевич - личность неординарная, многогранная, одаренная Создателем разнообразными талантами. Он является ярким примером подражания для нашей молодежи своей целеустремленностью, непреклонностью и твердостью духа, железной волей, упорством в достижении поставленной высокой цели, беззаветным служением своему народу. Для нас, его ровесников и коллег, Талгат Амангельдиевич – это целая эпоха в нашей деятельности, овеянная романтикой, мужеством и тяжелым трудом покорения космического пространства. Становление и развитие казахстанской космической отрасли в период с 2007 по 2014 годы стало возможным, по моему мнению, благодаря решению Первого Президента РК создать в 2007 году Национальное космическое агентство РК (Казкосмос) во главе с Т. Мусабаевым. Высокий профессионализм, лидерские и организаторские способности Талгата Амангельдиевича, его умение четко ставить задачи перед подчиненными и отслеживать их выполнение, объективно и справедливо оценивать вклад каждого сотрудника в достижение общей цели, позволили создать в космической отрасли атмосферу созида ния и сплоченную дееспособную команду. Близкие друзья и коллеги любят и уважают его как замечательного человека, умеющего поддержать острым словом и умным советом в трудную минуту, вселить бодрость, заставить улыбаться, всегда любить жизнь, высоко ценить дружбу, за неутомимость, приветливость и сердечность к людям.

Ергазы Нургалиев, экс-ответственный секретарь НКА РК, советник Председателя Правления АО «НК « Қазақстан Ғарыш Сапары»:

Знаю Талгата Амангельдиевича уже тридцать лет, с момента его приезда на Байконур в 1991 году в составе советско-австрийского экипажа. Впервые к полету готовились казахи - Токтар Аубакиров, как член основного экипажа, а Талгат Мусабаев был его дублером. Одним словом, работая на Байконуре представителем государственных органов РК более тридцати лет, я был рядом с нашим легендарным космонавтом во время всех его подготовок к полетам на космодроме, провожал его в космос. Это было незабываемое время дружбы, братства, патриотизма. Тогда я увидел, что Талгат Мусабаев не только профессионал, интеллектуал, но и неординарный, творческий человек. Позже, в течение 10 лет мы работали вместе в Казкосмосе. Общаясь с ним, как с первым руководителем, мы научились системности в работе: четкому планированию, реализации и контролю выполняемых задач. Порой казалось, что Казкосмос превращается в военную организацию, настолько были высоки требования. Но космическая деятельность, действительно, требует организованности и порядка во всем. Считаю, что эффективность работы Казкосмоса стала возможной благодаря правильно выбранной стратегии и тактике. Это тщательно составленная схема управления и организационная структуры предприятий Казкосмоса. Занимая высокую должность руководителя центрального госоргана, Талгат Амангельдиевич никогда не терял простоты общения и не поддавался, да и сегодня, являясь государственным деятелем целой страны, не поддается бюрократическим замашкам. «Главное, не пыжиться», - любит говорить он . Помню, как внимательно изучал каждое исходящее письмо, не гнушаясь лично редактировать текст, выделяя главную мысль. Чтобы быстрее освоить казахский язык, попросил меня говорить с ним только на казахском, что мы продолжаем до настоящего времени. Благодаря отличной памяти и стараниям, общение на родном языке у него намного улучшилось.

Еркин Шаймагамбетов, экс-заместитель Председателя НКА РК, Председатель Правления АО «НК « Қазақстан Ғарыш Сапары :

Успех Казкосмоса определяло в первую очередь то, что в 2007 году по решению Главы государства Н.А. Назарбаева был создан самостоятельный центральный государственный орган – Национальное космическое агентство РК (на правах министерства), которое возглавил сам Мусабаев Т.А. Во вторых, Талагат Амангельдиевич, как настоящий командир, собрал в Казкосмосе и в подведомственных предприятиях профессиональную команду специалистов. В третьих, он дал возможность им работать «без оглядки», творить и создавал все условия для нормальной работы, в том числе решал административные и бытовые вопросы работников отрасли (повышение заработной платы, служебное жилье, общежитие и пр.). Работая вместе с Талгатом Амангельдиевичем Мусабаевым, я прошел большую школу жизни. Прослужив почти 10 лет в должности его заместителя, получил бесценный опыт руководителя космической отрасли Казахстана. Он научил меня думать, прежде всего с точки зрения соблюдения и защиты интересов государства, передал мне практический опыт ведения переговоров с партнерами на высоком международном уровне, а также привил навыки глубоко анализировать и принимать ответственные решения, способствующие качественному и своевременному выполнению комических проектов и программ, доводить до логического завершения начатое дело. «Надо забивать гол», - так он всегда нам говорил.

МИА «Казинформ» присоединяется ко всем поздравлениям Талгата Амангельдиевича Мусабаева с 70-летием и желает ему всех благ, мира и багополучия!

Ранее в честь 70-летия летчика-космонавта, Героя России, Народного Героя Казахстана, генерал-лейтенанта авиации, доктора технических наук, академика Национальной академии наук РК, сенатора Парламента РК Талгата Мусабаева МИА «Казинформ» опубликовало блиц-интервью с Талгатом Амангельдиевичем, а также документальный материал «Уроки космоса Талгата Мусабаева».