Космонавты с борта МКС засняли лунное затмение
НУР-СУЛТАН . КАЗИНФОРМ – Работающие на Международной космической станции российские космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров сделали снимки Луны, которая вошла в тень Земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как мы сообщали , 19 ноября 2021 года произошло частное лунное затмение, которое было самым продолжительным за более чем 500 лет.
Лунное затмение длилось 3 часа 28 минут, поэтому у космонавтов была возможность сделать серию уникальных снимков, которые опубликовала пресс-служба Роскосмоса.
Напомним, в данное время на борту МКС работают космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Марк Ванде Хай, а также члены экипажа американского космического корабля Crew Dragon (Crew-3) компании SpaceX Томас Машберн, Раджа Чари, Кейла Бэррон, Матиас Маурер.
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