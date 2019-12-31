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Космонавты с борта МКС поздравили землян с Новым годом
БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Новогоднее видеопоздравление с борта Международной космической станции (МКС) прислали космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В своих пожеланиях космонавты говорят о том, что несмотря на все вызовы, люди на Земле дружат, идут вперед и большая международная семья на космической станции также успешно сотрудничает на орбите.
Сегодня вахту на МКС несут шесть космонавтов и астронавтов: россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук, Джессика Меир и итальянец Лука Пармитано.
Кстати, американка Кристина Кук на днях стала рекордсменкой по пребыванию в космосе среди женщин-космонавтов.
В уходящем году работа на МКС была действительно успешной и плодотворной. В соответствии с отчетом Роскосмоса, в течение 2019 года на МКС было осуществлено 4 запуска транспортных пилотируемых кораблей, в том числе один запуск в беспилотном варианте, а также 3 запуска транспортных грузовых кораблей. На станцию были доставлены (и после завершения работы возвращены на Землю) 9 человек из состава экипажей станции, более 5 тонн грузов, а также результаты целого ряда научно-прикладных исследований.
Как известно, космонавты и астронавты на МКС в течение одних земных суток 16 раз облетают Землю, встречая столько же раз день и ночь, то есть у них есть уникальная возможность 16 раз встретить 2020 год, в прямом смысле сопровождая Новый год по всей Земле в течение первых 24 часов.
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