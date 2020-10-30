Космонавт Сергей Кудь-Сверчков прислал землякам фото Байконура из космоса

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Уроженец Байконура, российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал фото города Байконура и передал привет его жителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приветствую жителей города Байконур, своих земляков, с борта Международной космической станции! Я совсем мало помню этот город, поскольку, когда мне было три года, мы с родителями переехали в Подмосковье. Эти воспоминания могли бы остаться единственными, связывающими нас. Но жизнь распорядилась по-другому, и спустя много лет я вернулся туда уже в качестве космонавта», - написал Сергей.

Напомним , Кудь- Сверчков в качестве бортинженера экспедиции МКС-64 стартовал с космодрома Байконур 14 октября 2020 года.

Сейчас на Международной космической станции вахту несут российские космонавты – командир Сергей Рыжиков, бортинженер №1 Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт, бортинженер №2 Кэтлин Рубинс.