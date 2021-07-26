Космомониторинг: за полгода обнаружено более 5 тысяч незаконных мусорных свалок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалисты АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (ҚҒС) подвели итоги работы по космическому мониторингу за первое полугодие 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал нашему агентству начальник управления мониторинга экологии и безопасности департамента пространственных данных АО «НК «ҚҒС» Азамат Маханов, космический мониторинг отходов производства, потребления и мест незаконной добычи общеизвестных полезных ископаемых (ОПИ) проводится на территории 35 крупных населенных пунктов Казахстана и покрывает площадь свыше 250 тысяч кв.км. Работа ведется по трем направлениям: мониторинг мест размещения отходов производства и потребления, мониторинг динамики изменения границ полигонов отходов производства и потребления, выявление несанкционированных свалок.

«За первое полугодие 2021 года получены космические снимки высокого пространственного разрешения с казахстанского спутника KazEOSat-1, а также со спутников WorldView и GeoEye с территории в 146 898 кв.км. Космические снимки были обработаны до уровня L3 (ортотрансформирование). По информации на сегодняшний день в границах проанализированных космических снимков расположены 318 санкционированных объектов полигонов отходов, также обнаружены 5044 несанкционированных объектов отходов. Кроме того, за указанный период выявлено 1794 мест незаконной добычи ОПИ», - отметил А. Маханов.

По информации представителя АО «НК «ҚҒС», итоговые данные за 1 полугодие 2021 года опубликованы на геосервисах (https://waste.gharysh.kz и http://nedro.gharysh.kz), разработанных специалистами компании для Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«Благодаря усилиям наших специалистов, приложения WasteView и WasteEdit зарегистрированы на платформе App Store. Теперь пользователи iOS, также, как и пользователи Android, могут скачать приложения на свои мобильные устройства и, ориентируясь на «карту отходов», правильно определять места размещения отходов производства и потребления. Также, в этом году создан сайт https://wasteopen.gharysh.kz , где в свободном доступе для всех граждан Казахстана содержится информация об отходах и их расположении в соответствии с результатами космического мониторинга», - сообщил Азамат Маханов.