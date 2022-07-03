Космомониторинг обнаружил более 50 несанкционированных свалок в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области актуальной на протяжении нескольких лет остается проблема несанкционированных мест размещения отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя департамента экологии Азамата Бектасова, в этом году только с помощью космического мониторинга выявили 54 стихийные свалки. Большая часть из них – в Айыртауском районе.

Экологи направили в акиматы районов письма о том, что свалки необходимо срочно ликвидировать. Специалисты департамента будут выезжать на места, чтобы убедиться в устранении нарушений.

«В этом году на основании обращения филиала республиканского общественного объединения «Первый антикоррупционный медиацентр» была проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «Кызылжар Тазалык» по соблюдению экологического законодательства. Был выявлен ряд нарушений. Направлено исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд о приостановлении деятельности полигона», - проинформировал А.Бектасов.

Почти 2,5 млн тенге штрафа заплатил аким Мироновского сельского округа Тайыншинского района. Экологии обнаружили на прилегающей территории свалки захламление земли отходами, невыполнение требований об обязательном проведении государственной экологической экспертизы, накопление и размещение отходов без экологического разрешения.

На территории области имеются 454 объекта размещения твердых бытовых отходов, из них на 333 оформлены земельные акты. Разрешительную документацию имеют 15 полигонов.

С начала года к административной ответственности за размещение несанкционированных свалок оштрафовали пять человек на 153 тыс. тенге.